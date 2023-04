Ayaneo 2S sarà uno dei primi rivali di Steam Deck a usare una Ryzen 7000U

Ayaneo ha confermato che utilizzerà i chip Ryzen 7000 della serie U di AMD in una nuova serie delle sue PC/console, tra cui gli inediti Ayaneo 2S e Ayaneo Geek 1S, il già annunciato Ayaneo Slide e una nuova versione dell'Ayaneo Air Plus.

L'azienda promette anche aggiornamenti per le sue console già disponibili sul mercato: offrirà un upgrade gratuito dell'altoparlante per ogni Ayaneo Air e un modulo di raffreddamento gratuito per ogni Ayaneo 2 e Ayaneo Geek. Il sistema di raffreddamento a tre tubi può abbassare la temperatura fino a 12 gradi ed è uno dei punti di forza dell'Ayaneo 2S, anche se l'azienda dichiara che questo nuovo modello ha anche uno schermo più luminoso e colorato, trigger più fluidi, un case più facile da aprire e un sensore di impronte digitali ottimizzato per ridurre gli errori.

L'altro punto forte della console/PC è il chip AMD Ryzen 7000U, che sembra essere il non ancora annunciato ma già emerso in rete Ryzen 7 7840U da 3,3GHz. Aya afferma che il nuovo processore della "Serie 7000" offre "miglioramenti significativi rispetto al 6800U, con guadagni di prestazioni particolarmente sostanziali nella fascia a TDP 8-15W".

Ayaneo 2

Nel caso nel quale possediate Ayaneo 2 e il Geek, Ayaneo afferma che potrebbe offrire un aggiornamento della scheda madre in futuro. Inoltre, se avete ordinato un Ayaneo Air Plus con il chip 6800U e non l'avete ancora ricevuto, Ayaneo vi permetterà di passare gratuitamente alla versione con chip della serie 7000.

Sembra però che Ayaneo stia suggerendo che terminerà il suo "piano di garanzia gratuita a vita" per l'Ayaneo Founder's Edition originale, dando invece un voucher per un Ayaneo 2021 gratuito.

Ricordiamo che l'Ayaneo 2S e il Geek 1S debutteranno su Indiegogo entro la fine di aprile, saranno messi in vendita a metà maggio e spediti entro la fine di giugno. Gli aggiornamenti gratuiti per il raffreddamento e gli altoparlanti arriveranno a metà maggio. Non ci sono ancora tempistiche per l'Ayaneo Slide, ma l'Ayaneo Pocket Air basato su Android entrerà in produzione di massa a luglio.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione dell'Ayaneo 2.