Ayaneo 2, la recensione del PC portatile che fa concorrenza a Steam Deck

Steam Deck non è però l'unico attore interessante in questa nicchia di mercato, e da qualche anno la compagnia più attiva e prolifica è sicuramente la cinese Ayaneo. Dopo il debutto nel 2021 con il primo modello di Ayaneo , l'azienda lo scorso anno ha lanciato sia una versione più potente chiamata Ayaneo Next, sia un modello più piccolo e tascabile chiamato Ayaneo Air . Tutti basati su ecosistema Windows.

Poiché Ayaneo 2 supporta l'interfaccia USB 4.0, è poi possibile collegare una GPU esterna alla console per avere prestazioni ancora più elevate. Sulla carta, un ulteriore beneficio sarebbe un aumento dell'autonomia, dato che con questa configurazione si scarica buona parte dei calcoli sulla eGPU, ma visto che non si andrebbe mai in giro con una scheda grafica esterna si tratta di un vantaggio irrilevante. Ha invece senso per quella fetta ristretta di utenti hardcore che vuole combinare un uso casalingo ad altissime prestazioni con la possibilità di giocare in portabilità agli stessi giochi.

A una APU già così performante si affianca la iGPU integrata Radeon 680M , che presenta 12 unità di calcolo e consente di giocare anche a giochi più moderni scendendo a molti meno compromessi in termini di risoluzione o dettagli. Come i modelli precedenti, anche Ayaneo 2 viene venduto in diverse varianti: il modello base utilizzato per la recensione monta 16 GB di RAM di tipo LPDDR5 , ma è disponibile anche un taglio da 32 GB. Stesso discorso per lo spazio di archiviazione che è disponibile da 512 GB, 1 TB e 2 TB.

A rendere Ayaneo 2 un PC portatile molto più performante rispetto ai modelli precedenti è il tanto pubblicizzato utilizzo di una AMD Ryzen 7 6800U (Rembrandt) con grafica RDNA 2. Fino all'arrivo della linea 7000 presentata al CES 2023, parliamo di uno dei migliori processori per il gaming mobile attualmente presenti in un dispositivo portatile, il più potente con un chip grafico integrato. Il processore ha 8 core Zen 3+ a 2.7 GHz che possono essere spinti fino a 4.7 GHz in boost, un netto passo avanti rispetto ai 3.5 GHz del quadcore di Steam Deck.

Design

Con un tasto è possibile richiamare l'interfaccia di AyaSpace per modificare al volo il consumo, la ventola e la risoluzione dello schermo

Le novità più evidenti di Ayaneo 2 non si trovano solo dentro la scocca, ma anche all'esterno del dispositivo. Rispetto ai modelli precedenti è stato ulteriormente perfezionato il design, da un lato per renderlo più gradevole nell'estetica, dall'altro per assicurarsi che sia confortevole da impugnare. Non è facile produrre hardware così ingombranti senza dargli un look grezzo o addirittura pacchiano, ma alcuni accorgimenti estetici dimostrano come Ayaneo ci abbia almeno provato. La totale assenza di viti visibili, l'ampio schermo senza cornice e il vetro che copre (quasi) per intero la parte frontale, contribuiscono a dare l'idea di un prodotto premium.

La console è liscia e curvilinea, con un'impugnatura gonfia e che si adatta comodamente nei palmi delle mani: i lati sono pieni e bombati, e la sensazione è quasi quella di impugnare un controller tradizionale più che una console portatile. Esteticamente può piacere o meno, ma questi cambiamenti contribuiscono a dare un pizzico di identità a un dispositivo che all'inizio si presentava come una copia carbone di Switch.

La dock station di Ayaneo 2 è piuttosto costosa, ma è molto versatile e può essere utilizzata con un gran numero di PC portatili. Ottimo per chi ha più di un dispositivo simile o pensa di acquistarne altri in futuro

Ayaneo 2 è poi più compatto di tanti altri PC portatili concorrenti, e per lunghezza si avvicina più alle dimensioni di Switch che a quelle di uno Steam Deck, pur restando immensamente più ingombrante di Ayaneo Air. Questo è sicuramente un vantaggio, ma ha due risvolti inaspettati: anzitutto, poiché le dimensioni sono più contenute, le mani che impugnano la console sono un po' più vicine al centro del dispositivo, dove le temperature sono più alte. Non ci si scotta, sia chiaro, ma nonostante un buon sistema di raffreddamento la parte posteriore di Ayaneo 2 tende a diventare molto calda in condizioni di uso intensivo ed è difficile non percepire un po' di quel calore con le dita: ottimo d'inverno, ma probabilmente meno in estate. L'altro risvolto inaspettato riguarda il peso di Ayaneo 2: sebbene il dispositivo conti appena qualche grammo in più rispetto al modello base di Steam Deck, il fatto che il peso sia distribuito su una superficie inferiore dà la percezione di avere tra le mani un oggetto ben più solido e pesante.

Il pulsante di accensione di Ayaneo 2 è dotato di un sensore di impronte: è molto comodo (quando funziona)

Come già fatto con Ayaneo Next e Ayaneo Air, per Ayaneo 2 i produttori hanno utilizzato due joystick con tecnologia "Hall", considerati più affidabili dei tradizionali stick analogici presenti su altre console e controller. Levette e grilletti posteriori utilizzano un sensore magnetico anziché un sistema meccanico, e per questo motivo non si deteriorano col tempo, evitando (teoricamente) problemi di drifting sul lungo termine. Gli stick sono grandi e comodi, ma chi preferisce leve più sporgenti può regolarle tirandole verso l'alto. A non convincere del tutto è la qualità dei gommini, e chi teme si possano consumare col tempo forse preferirà utilizzare delle protezioni per le levette. I tasti frontali sono leggermente più piccoli rispetto a quelli di Steam Deck, ma non è mai stato un problema, mentre promossi a pieni voti sono invece i grilletti posteriori, di dimensioni generose, con una corsa abbondante e un click soddisfacente. Non si può dire lo stesso della qualità degli speaker, che sebbene rappresentino un sensibile passo avanti rispetto a quelli di Ayaneo Air, restituiscono un audio più ovattato e meno potente di quanto ci si aspetterebbe da un dispositivo così costoso.