Planet of Lana su Xbox Game Pass: gli sviluppatori parlano dell'importanza del servizio

Il sito GeneracionXbox ha avuto modo di intervistare Adam Stjärnljus, director di Wishfully Studios, sul loro nuovo Planet of Lana, parlando anche dell'importanza di lanciare il gioco all'interno del catalogo del servizio su abbonamento Xbox Game Pass.

Come abbiamo visto, Planet of Lana è uno degli indie più interessanti previsti arrivare in questa prima parte del 2023 su Xbox Game Pass, in attesa di conoscerne la data d'uscita precisa e di recente abbiamo avuto modo di entrare in contatto ravvicinato con l'anteprima pubblicata la settimana scorsa.

Anche in questo caso, Adam Stjärnljus si è dimostrato particolarmente entusiasta di far parte del programma Xbox Game Pass, che sembra avere influssi molto positivi soprattutto per i team indie, che altrimenti avrebbero maggiori difficoltà ad emergere con i loro giochi senza un supporto di marketing di grande spessore.

"Come ogni altro sviluppatore, vorremmo che più persone possibile potessero provare il nostro gioco, nel quale abbiamo messo i nostri cuori e le nostre anime per diversi anni. Il team è pieno di talento e molte persone hanno lavorato duramente per portarlo ai giocatori", ha spiegato Stjärnljus.

"Una cosa che Game Pass ci consente di fare è di consentire a tanti giocatori di provare subito il nostro gioco, raggiungendo anche alcuni profili di utenti che non sarebbero magari in linea con il nostro gioco, come standard". In sostanza, la visibilità concessa da Game Pass è l'elemento di forza per i giochi indie, secondo gli sviluppatori di Planet of Lana, come riferito anche da diversi altri sviluppatori indipendenti in precedenza.

"Possiamo fare il miglior gioco del mondo ma c'è la possibilità che nessuno lo veda, dunque avere il supporto di Xbox e il nostro gioco su Game Pass fa tutta la differenza del mondo. Per gli studi indie, significa che in questo modo la gente può effettivamente conoscere il tuo gioco".