Metroid Prime Remastered: ex-Retro Studios deluso per la mancanza di ringraziamenti

Metroid Prime Remastered è veramente un gran gioco, con un ottimo lavoro svolto in termini di rielaborazione dell'originale, ma ci sono alcune mancanze in termini di ringraziamenti come riconoscimento dei meriti al team originale, come riferito da uno degli sviluppatori stessi.

Zoid Kirsch, in particolare, ex-membro di Retro Studios, ha espresso un po' di delusione per la mancanza di riconoscimenti nei confronti del team originale. "Sebbene molti studi abbiano svolto un lavoro fantastico sul remaster, sono un po' deluso dal fatto che Metroid Prime Remastered non includa tutti i crediti originali", ha affermato su Twitter.



"Ho lavorato con tante persone fantastiche sul gioco e tutti dovrebbero essere inclusi nella remaster, non solo un ringraziamento generico sintetizzato in questo modo", ha scritto Kirsch, riferendosi al messaggio generico "Basato sul lavoro del team di sviluppo di Metroid Prime (versione originale su Nintendo Gamecube e Wii)" presente nel nuovo gioco.

Si tratta di un problema che è stato sollevato spesso, di recente, all'interno dell'industria videoludica. In precedenza abbiamo visto vari sviluppatori esclusi dai ringraziamenti in The Callisto Protocol, oltre ad ex-membri di Sega che hanno riferito di non essere stati menzionati come traduttori nelle recenti riedizioni di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden.

Kirsch ha peraltro riportato anche un possibile errore in Metroid Prime Remastered per quanto riguarda la realizzazione delle porte, che a suo dire sarebbero state riprodotte male nella nuova versione, pur riferendo che il lavoro svolto è fantastico, in generale.