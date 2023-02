Super Mario Bros., il Film: il numero di telefono della ditta di Mario e Luigi funziona veramente

Durante la notte è stato presentato un breve spot di Super Mario Bros. Il Film, realizzato come una classica pubblicità di una ditta di idraulici che opera a New York, in questo caso di proprietà di Mario e Luigi. Ebbene il numero di telefono mostrato nel filmato funziona veramente.

Cosa succede chiamandolo? Vi risponderà la segreteria telefonica con un messaggio pre-registrato di Luigi (Charlie Day) che invita a lasciare un messaggio in caso di emergenza e che lui e Mario interverranno il prima possibile a prescindere da dove abitiate, che sia una casa, un condominio o una villa ("mansion" in inglese, quindi una citazione alla serie Luigi's Mansion). Potrete ascoltare il messaggio nel video qui sotto.

Come riportato nella notizia dedicata allo spot del Super Bowl 2023 di Super Mario Bros. Il Film, anche il sito ufficiale della ditta di Mario e Luigi esiste realmente e include piccole citazioni ed easter egg dei videogiochi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il film di Super Mario Bros. debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 6 aprile 2023. Nei giorni scorsi abbiamo visto due nuovi poster ufficiali della pellicola con protagonisti Luigi e la principessa Peach.