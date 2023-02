Super Mario Bros. Il Film: pubblicate due nuove locandine ufficiali con Luigi e Peach

Continua la campagna promozionale per Super Mario Bros. Il Film con Nintendo e Illumination che oggi hanno pubblicato altre due locandine ufficiali della pellicola, con protagonisti Peach e Lugi, che potrete visualizzare nelle due immagini qui sotto.

Nel primo poster vediamo uno spaventato Luigi prigioniero di un gruppo di Tipi Timidi nei pressi di un castello circondato da un lago di lava. Il secondo poster invece è in stile Mario Kart, con in primo piano Peach in sella sulla sua moto mentre sfreccia sulla Rainbow Road, seguita da altri piloti, perlopiù della famiglia Kong.

Nei giorni scorsi abbiamo visto altre due locandine, una con protagonista Mario mentre l'altra immortala i vari personaggi della serie.

Vi ricordiamo che il film di Super Mario Bros. debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 6 aprile 2023. Nel cast del film troviamo Chris Pratt nei panni di Mario, mentre Jack Black interpreta Bowser, il re dei Koopa. Anya Taylor-Joy è la principessa Peach, Charlie Day è la voce di Luigi, mentre Keegan-Michael Key è Toad. Seth Rogen invece sarà il doppiatore di Donkey Kong, come svelato da una nuova clip pubblicata pochi giorni fa.