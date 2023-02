Super Mario Bros. Il film, Chris Pratt ha pubblicato un poster inedito del film

Chris Pratt ha pubblicato su Twitter un poster inedito di Super Mario Bros. Il film, commentandolo con un messaggio in cui ribadisce il suo amore per il personaggio di Nintendo, nato quando era ancora un giovane virgulto e non un attore famoso.

Pratt: "Non potete capire cosa state per vedere!!! Non esiste un fan di Mario più grande di me. Il me di dieci anni avrebbe ribaltato la sua tartaruga se avesse saputo che crescendo avrebbe dato la voce a questo personaggio."

Super Mario Bros. Il film, il poster pubblicato da Chris Pratt

Pratt ha poi proseguito in un secondo messaggio: "Sono così onorato di essere Mario e di portare avanti l'onore di portare gioia nel mondo tramite il personaggio di Miyamoto-San. Nel film sono stati tutti fantastici. I trailer sono fantastici, ma non avete visto ancora niente!"

Super Mario Bros. Il film arriverà nei cinema il 7 aprile 2023, quindi non c'è molto da attendere prima di vederlo. Inoltre è probabile che da qui all'uscita vedremo anche dei nuovi spezzoni e almeno un nuovo trailer. Intanto godiamoci il coloratissimo poster.