Hogwarts Legacy: un fix "fai da te" migliora il ray tracing su PC

Chi sta giocando in queste ore a Hogwarts Legacy su PC grazie all'Accesso Anticipato a segnalato la presenza di alcuni problemi relativi all'implementazione del ray tracing. Per quanto sicuramente nei prossimi giorni arriveranno delle patch correttive per risolvere le magnagne tecniche del titolo, nel frattempo è stato scoperto un fix "fai da te" per migliorare questo aspetto.

Il procedimento è stato spiegato su Reddit dall'utente u/Knoochey e richiede di modificare il file Engine.ini del gioco. In cambio si ottengono dei miglioramenti sensibili per quanto riguarda il ray tracing per i riflessi e l'occlusione ambientale, come dimostrano alcune immagini comparative condivise dallo stesso redditor a questo indirizzo.

Di seguito abbiamo dettagliato il procedimento. Tenete presente tuttavia che si tratta solo di un rimedio temporaneo e che modificare il file in questione potrebbe avere un impatto negativo sulle performance.

Aprite il file Engine.ini, situato in "C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Hogwarts Legacy\Saved\Config\WindowsNoEditor" e sostituite i parametri indicati qui sotto:

r.RayTracing.Reflections.ScreenPercentage=100 r.RayTracing.Reflections.SamplesPerPixel=1 r.RayTracing.Reflections.MaxRoughness=0.7 r.RayTracing.AmbientOcclusion.Intensity=1

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy è già disponibile in accesso anticipato su PS5, PC, Xbox Series X|S per gli acquirenti della Deluxe Edition, mentre il lancio globale è fissato per il 10 febbraio 2023. Le versioni PS4 e Xbox One seguiranno il 4 aprile e quella Nintendo Switch il 25 luglio.

Sulle nostre pagine trovate la recensione di Hogwarts Legacy e una pratica guida con 10 consigli per iniziare l'avventura nel migliore dei modi.