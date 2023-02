Hogwarts Legacy: coppia di streamer Twitch offesa in chat perché gioca, lei scoppia in lacrime

La coppia di streamer Twitch Girlfriend Reviews ha subito una pesante aggressione verbale mentre giocava a Hogwarts Legacy nel gioco del lancio del gioco in accesso anticipato, tanto che la ragazza è scoppiata in lacrime.

Hogwarts Legacy potrebbe diventare uno dei più grandi lanci del 2023, visti i numeri che sta già facendo, pur non essendo ancora ufficialmente disponibile. Le controversie relative alla transfobia di J.K. Rowling, la proprietaria della proprietà intellettuale del Wizarding World, non accennano però a placarsi e, anzi, stanno crescendo d'intensità proprio a causa del successo, ormai evidente.

Oltre ai boicottaggi, molti hanno iniziato ad affollare le chat dei canali Twitch dove viene mandato in streaming il gioco, per ribadire la loro posizione. A farne le spese sono stati degli streamer come Girlfriend Reviews, al secolo Matt e Shelby, che si sono visti costretti a chiudere la trasmissione, con Shelby che sul punto di scoppiare in lacrime.

Matt: "Sto quasi pensando di andare offline. Sono appena al secondo combattimento e ogni volta che guardo la chat, la conversazione mi infastidisce." Shelby ha quindi proposto di fare una piccola pausa. Matt le ha quindi detto che lui avrebbe continuato a giocare, ma che lei poteva andare se non se la sentiva di continuare. La ragazza si è quindi ritirata dalla trasmissione in lacrime.

La clip è quindi finita su diversi social, primo fra tutti Reddit, dove gli utenti hanno difeso Girlfriend Reviews, coppia considerata estremamente positiva, nonché attaccata dagli estremisti di destra per avere difeso The Last of Us 2.