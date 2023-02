Hogwarts Legacy: su Steam ci sono oltre 450.000 giocatori contemporanei in Accesso Anticipato

Su Steam ci sono già oltre 450.000 giocatori attivi contemporanei che stanno giocando a Hogwarts Legacy, nonostante il gioco sia disponibile al momento in Accesso Anticipato e solo per chi acquista la Deluxe Edition.

Il dato proviene da SteamDB. Nel momento in cui scriviamo ci sono 454.904 giocatori attivi, che è anche il picco più alto raggiunto nella giornata odierna. Molto probabilmente questi numero numero crescerà ulteriormente il 10 febbraio 2023, quando Hogwarts Legacy sarà disponibile anche per chi ha acquistato la versione standard.

Per la cronaca, la Deluxe Edition di Hogwarts Legacy su Steam costa 69,99 euro, 10 euro in più rispetto alla versione standard. Oltre all'accesso anticipato al gioco di 72 ore (dalle 19:00 di ieri per la precisione) questa edizione include anche la cavalcatura Thestral, l'Arena di Combattimento delle Arti Oscure, il set di abbigliamento delle Arti Oscure e il Cappello a bustina delle Arti Oscure, anche se ci viene da pensare che tra tutti il bonus più succulento si sia rivelato proprio la possibilità di giocare al titolo di Avalanche Software con qualche giorno di anticipo.

Se state aspettando invece il lancio globale, potrete ingannare l'attesa leggendo la nostra recensione di Hogwarts Legacy e la nostra guida con 10 consigli per iniziare nel migliore dei modi questa magica avventura.