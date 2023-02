Google: azioni sprofondano a causa di un errore nella presentazione del chatbot Bard

Le azioni di Alphabet, la compagnia che possiede Google, hanno perso 100 miliardi di valore di mercato dopo che gli analisti hanno notato un grossolano errore nella presentazione di Bard, il suo nuovo chatbot basato sull'intelligenza artificiale.

Di fatto la presentazione riportava informazioni imprecise e non offriva dettagli su come Google pensa di rispondere a ChatGPT di Microsoft, attualmente il punto di riferimento del settore. L'agenzia Reuters è stata la prima a segnalare l'errore nella pubblicità di Google, in cui viene sbagliata la data in cui è stata scattata la prima foto di un pianeta fuori dal sistema solare.

In tutta risposta le azioni della compagnia sono scese dell'8% (-8,95 dollari per azione), chiudendo a 99,05 dollari e facendo registrare una grossa attività in borsa.

L'errore è stato notato dopo l'evento di lancio di Bard a Parigi. Perché ha causato un simile colpo sul mercato? Il settore delle intelligenze artificiale è attualmente visto come quello più promettente per i giganti tecnologici e naturalmente il confronto con ChatGP è stato immediato e non certo positivo per Bard.