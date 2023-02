Nintendo Direct: fan richiede la cancellazione delle lezioni all'università per l'evento, scatenando un allarme

Un buontempone californiano, evidentemente grande fan di Nintendo, ha tentato di far cancellare le lezioni presso la California State University a cui è iscritto per poter seguire in tranquillità il Nintendo Direct, ma la sua email di richiesta è stata scambiata per una minaccia alla sicurezza, facendo scattare tutte le procedure di allarme.

A quanto pare, un professore ha ricevuto un'email anonima in cui veniva chiesto di sospendere le lezioni a causa di "un evento unico nella vita" che sarebbe successo nelle ore seguenti. Sebbene il tono non fosse particolarmente minaccioso, ha comunque insospettito il professore, che si è rivolto alla Polizia del campus, la quale ha diramato un comunicato su una possibile minaccia ricevuta.

Considerando lo stato di allarme in cui si trovano le scuole negli Stati Uniti, che anche nel 2023 hanno assistito a una serie di sparatorie, anche un messaggio del genere è stato preso con le dovute cautele dalle forze dell'ordine. La polizia ha poi collegato il fatto che la tempistica potesse avere a che fare con il Nintendo Direct, fissato per oggi alle ore 23:00 (secondo l'orario italiano).

Nel frattempo, tuttavia, il colpevole ha scritto nuovamente al professore, rendendosi conto del caos generato, ammettendo che il tutto era "un semplice brutto scherzo riguardante l'evento Nintendo Direct", in base a quanto riferito dalla California State University Police. In ogni caso, pattuglie aggiuntive della Polizia saranno piazzate in giro per il campus nella giornata di oggi, sperando di dover solo assistere a possibili schiamazzi in corrispondenza del trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sempre che qualcuno sia veramente in grado di seguire l'evento durante le lezioni.

Ricordiamo, peraltro, che il Nintendo Direct si terrà questa sera, 8 febbraio 2023, alle ore 23:00