Cities: Skylines Remastered annunciato per PS5 e Xbox Series X|S con data di uscita e prezzo

Paradox Interactive e gli sviluppatori di Colossal Order hanno annunciato Cities: Skylines Remastered, una versione aggiornata del simulatore per PS5 e Xbox Series X|S. La data di uscita è vicinissima: sarà disponibile a partire da mercoledì 15 febbraio al prezzo consigliato di 39,99 euro.

I giocatori che già possiedono Cities: Skylines per PS4 e Xbox One riceveranno un upgrade gratuito alle nuove versioni, che includono anche i contenuti scaricabili fino ad "Airports". Le versioni rimasterizzate degli altri DLC verranno pubblicate nei prossimi mesi.

Oltre alle modifiche dal punto di vista della grafica e delle performance, Cities: Skylines Remastered include una serie di miglioramenti per l'esperienza utente, come un posizionamento degli elementi più preciso, indicatori di distanza e un pannello di controllo per regolare manualmente parametri come orario della giornata, meteo e altro ancora. Spazio anche a un editor di mappe e un tool per la selezione rapida delle azioni.

Leggiamo di seguito i dettagli condivisi da Paradox:

Cities: Skylines - Remastered presenta una suite di aggiornamenti ottimizzati per le console di generazione attuale, tra cui tile costruibili aggiuntivi per creare città più grandi e la possibilità di posizionare le strutture liberamente. Questa edizione rimasterizzata migliora anche le prestazioni grafiche per stare al passo delle città più grandi che i giocatori possono creare su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Gli upgrade di Cities: Skylines - Remastered includono: