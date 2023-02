Atomic Heart: svelata la durata e il numero di armi dello sparatutto di Mundfish

Robert Bagratuni, il game director di Atomic Heart, ha svelato durante un'intervista la durata e quante tipologie di armi potremo utilizzare all'interno dell'atteso sparatutto in soggettiva di Mundifsh.

Stando alla stima offerta da Bagratuni, per arrivare ai titoli di coda di Atomic Heart saranno necessarie dalle 20 alle 25 ore concentrandosi sulla campagna principale. Tuttavia data la presenza di varie attività opzionali i giocatori potrebbero impiegare anche 35 - 40 ore per completare tutto. Si tratta in ogni caso di una stima generale e come al solito in questi casi molto dipende anche dai ritmi del giocatore.

"Per completare la campagna della storia principale, i giocatori dovranno impiegare circa 20-25 ore", ha detto il game director nell'intervista con Segment-Next. "Ma poiché il mondo di Atomic Heart è piuttosto vasto e pieno di varie attività, completare tutto richiederà molto più tempo. In effetti, è difficile fornire il numero esatto, tuttavia, posso presumere che il completamento stesso del gioco possa richiedere al giocatore circa 35-40 ore."

Per quanto riguarda gli strumenti di morte a disposizione del giocatore, Bragatuni svela che in Atomic Heart ci saranno 12 categorie di armi differenti e per ognuna sono disponibili "varie tipologie di upgrade e molteplici rami di abilità". Insomma, la varietà non dovrebbe mancare.

"Ci saranno 12 tipi di armi in totale, e per ognuno di esse ci sono diversi tipi di potenziamenti e molteplici rami di abilità", ha aggiunto Bagratuni.

"Per poter potenziare il tuo arsenale, dovrai raccogliere componenti cercando in ogni mobile, equipaggiamento e cadavere in giro. Quando avrai abbastanza componenti, sarai in grado di utilizzare una macchina per il crafting NORA, la cui intelligenza artificiale ti sorprenderà con il suo comportamento sfacciato. Avrai l'opportunità di creare proiettili, aggiungere loro effetti elementari e creare anche altre cose."

Atomic Heart sarà disponibile a partire dal 21 febbraio 2023, anche per PS5 e PS4. Sarà incluso fin dal lancio nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. Nell'attesa potete leggere il nostro provato dello sparatutto di Mundifish e iniziare il preload su Xbox.