Atomic Heart: preload disponibile su Xbox Series X|S e Game Pass, ecco le dimensioni

Il preload della versione Xbox Series X|S e One di Atomic Heart ora è disponibile per tutti coloro che lo hanno preacquistato o sono abbonati al Game Pass, in modo tale da arrivare pronti al day one.

La conferma arriva dalla segnalazione del profilo GamePass Counter, da cui apprendiamo inoltre che le dimensioni di Atomic Heart sono di ben 78,66 GB, dunque superiori alla media, seppur non di molto.

Su PC invece al momento pare che il prealod non sia disponibile. Abbiamo verificato tramite il Game Pass ed è possibile eseguire solo un piccolo pre-download di una decina di MB, in attesa di quello completo. In ogni caso i requisiti di sistema ufficiali parlano di circa 90 GB di spazio per l'archiviazione, quindi supponiamo che le dimensioni saranno simili o di poco superiori alla versione Xbox.

Atomic Heart sarà disponibile a partire dal 21 febbraio 2023, anche per PS5 e PS4. Pochi giorni fa abbiamo visto un video che presenta il gameplay dell'atteso sparatutto in soggettiva di Mundfish, mentre a gennaio abbiamo pubblicato il nostro provato di Atomic Heart, in attesa di mettere mano al versione completa.