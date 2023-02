Atomic Heart, un video presenta il gameplay del gioco di Mundfish

Atomic Heart è stato presentato in video da Mundfish e Focus Entertainment, nell'ambito di un'interessante panoramica del gameplay pensata anche per introdurci all'ambientazione e ai personaggi dell'atteso action RPG in uscita a febbraio.

Entrato in fase gold alcuni giorni fa, Atomic Heart ha avuto uno sviluppo piuttosto lungo e si sono susseguite varie voci in merito allo studio russo dietro al progetto, arrivato anche a essere accusato di raccogliere dati per il governo ma smentendo ogni illazione.

A giudicare dal filmato non c'è dubbio che Atomic Heart sia venuto su bene: le ispirazioni al classico BioShock sono piuttosto chiare, sebbene l'ambientazione post-sovietica e l'area in cui si svolge l'avventura siano caratterizzate da atmosfere ben diverse rispetto all'iconica Rapture o a Columbia.

Al comando di un ufficiale inviato per indagare su cosa stia succedendo all'interno di una struttura sperimentale, dovremo confrontarci con le minacce robotiche partorite da una mente geniale, eppure ribellatesi al proprio creatore fino a determinare una terribile minaccia.

In attesa della recensione, abbiamo provato Atomic heart per quattro ore ed ecco le nostre sensazioni.