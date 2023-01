Atomic Heart: Mundfish smentisce il fatto che raccolga dati per il governo russo

Un'accusa piuttosto peculiare è emersa di recente nei confronti di Atomic Heart, ma il team Mundfish ha smentito categoricamente che il gioco o il sito internet collegato raccolgano informazioni sugli utenti per fornirle al governo russo.

L'idea è alquanto bizzarra ma visti i tempi che corrono potrebbe essere anche verosimile: l'accusa è stata mossa dal sito AIN.Capital, il quale riporta che nei regolamenti sulla gestione della privacy del sito ufficiale di Atomic Heart, è presente un passaggio nel quale viene riferito che i dati degli utenti potrebbero essere raccolti e condivisi con le autorità governative russe, in particolare l'ufficio delle tasse e l'FSB, ovvero l'ufficio di sicurezza federale.

Secondo quanto riferito dal sito, tale passaggio è visibile solo in lingua russa e non in inglese, ma il link fornito, al momento, restituisce un errore. Inoltre, AIN.Capital accusa Mundfish di essere uno studio che riceve finanziamenti da organizzazioni governative russe come Gazprom e che, nonostante abbia sede a Cipro, continua a mantenere l'indirizzo di Mosca per gli uffici principali.

"Il nostro gioco e il nostro sito non raccolgono informazioni né dati", ha riferito Mundfish in risposta alle accuse, interpellato da GamesRadar. "Le affermazioni sulla privacy del sito sono vecchie ed errate e dovevano essere rimosse anni fa. Abbiamo chiuso il negozio per assicurare ai nostri fan l'integrità dello studio e dei suoi prodotti. Ci scusiamo per qualsiasi confusione possa essere emersa su questa faccenda".

In effetti, la risposta ha alcuni elementi alquanto dubbi, in quanto sembra ammettere la precedente presenza di tale passaggio nei regolamenti sulla privacy, riferendo semplicemente che fosse "datato". Possiamo pensare che si tratti di una formula standard utilizzata dai contratti di questo tipo sui media russi, ma in una situazione del genere può lasciare spazio a dubbi.

Mundfish si è dichiarato un "team internazionale", e "un'organizzazione che sostiene la pace contro la violenza". Attendiamo a questo punto di vedere se ci saranno modifiche al sito ufficiale, mentre al momento il team non ha commentato a GamesRadar il fatto che abbia o meno raccolto alcuni dati dagli utenti in passato.

In ogni caso, Atomic Heart ha la data d'uscita fissata per il 21 febbraio su PC, PlayStation e Xbox, disponibile al day one anche su Xbox Game Pass. Di recente è entrato in fase gold, dunque non dovrebbe subire ulteriori ritardi.