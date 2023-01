Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, l'uscita potrebbe essere vicina, per un indizio

Il mistero di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp potrebbe essere vicino alla soluzione, con il gioco che dovrebbe essere ormai pronto da mesi ma che pare sia stato bloccato da Nintendo in attesa di un clima internazionale più disteso, ma l'uscita potrebbe essere vicina a questo punto, in base a un indizio.

L'idea è emersa sul forum Famiboards, in base a un dettaglio trovato sulla pagina internet del Nintendo eShop relativa a Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Nel datamining è emerso il dettaglio "new NSUID attached", in base a quanto riferito, segnalazione che solitamente si riferisce ai giochi che stanno per ricevere il via libera sul fronte dei pre-ordini.

In effetti, sembra che in corrispondenza di questa variazione il titolo sia tornato a disposizione presso vari rivenditori, cosa che potrebbe confermare possibili novità in arrivo sul lancio del gioco. L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp era nei documenti finanziari di Nintendo lo scorso novembre, ma il gioco risultava ancora "TBA" per quanto riguarda il periodo d'uscita.

La data è stata già spostata un paio di volte, con l'ultimo posticipo ufficiale emerso lo scorso marzo a causa della guerra in Ucraina. Considerando la tematica di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, Nintendo ha ritenuto poco opportuno lanciarlo in un periodo in cui la guerra era tornata sulle prime pagine di tutto il mondo in maniera estremamente drammatica.

Il posticipo sembrava essere collegato alla volontà di cercare un periodo più "tranquillo" per poter far uscire un gioco del genere, ma a questo punto, con l'allungarsi del conflitto, diventa difficile pensare a un momento in cui questo sarà risolto per poter far uscire il titolo.

È dunque probabile che Nintendo abbia ormai intenzione di far uscire Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, che potrebbe essere pronto da tempo. La compagnia ha smentito che il gioco sia stato cancellato, nonostante non se ne parli da diverso tempo.