Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp cancellato? Nintendo smentisce

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è stato cancellato? Nintendo ha smentito le voci sempre più insistenti attorno al gioco, che come sappiamo non è stato mostrato nel corso dell'ultimo Direct.

Rinviato per la guerra in Ucraina, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sembra finito in una sorta di limbo e non è chiaro quando l'azienda sarà pronta a lanciarlo, specie se il conflitto bellico dovesse protrarsi a lungo.

"L'uscita è stata rinviata", si è limitato a dire un portavoce di Nintendo ai microfoni di Axios. "Annunceremo la nuova data non appena verrà stabilita." Insomma, il progetto è ancora vivo ma non ci sono certezze su quando farà il proprio debutto.

Sembra proprio che Nintendo ci tenga parecchio a non urtare la sensibilità di nessuno, come dimostra anche la bizzarra decisione di non trasmettere il Direct in UK per rispetto alla Regina, scomparsa in questi giorni.