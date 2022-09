Persona 5 Royal: preorder disponibili, annunciata la "1 More Edition" da collezione

Atlus ha annunciato che da ora sono disponibili i preorder di Persona 5 Royal per PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Al lancio il gioco sarà disponibile in digitale e in formato fisico, in due edizioni differenti: la Launch Edition e la ricca 1 More Edition. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che potrete visualizzare qui sotto.

L'edizione digitale di Persona 5 Royale include il gioco base e più di 40 oggetti dai DLC pubblicati in precedenza al prezzo di 59,99 euro. Lo stesso vale anche per la Launch Edition, che sarà disponibile nei negozi con un SteelBook speciale, che potrete visualizzare nell'immagine qui sotto.

Oggi è stata presentata anche la 1 More Edition di Persona 5 Royal, che sarà disponibile in quantità limitate e solo per le versioni console al prezzo di 119,99 dollari sullo store ufficiale di Atlus, a questo indirizzo. Ecco i contenuti inclusi:

Gioco base Persona 5 Royal

Cofanetto Steelbook esclusivo

Confezione a tema forziere del tesoro

Borsa in stile valigetta di Akechi

Cornici e stampe

Carte dei tarocchi

Vi ricordiamo che Persona 5 Royal debutterà nei negozi il 21 ottobre per PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Al lancio il gioco sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.