Il Nintendo Direct non verrà trasmesso in diretta in UK per "rispetto alla Regina"

La sezione Regno Unito di Nintendo ha riferito che il nuovo Nintendo Direct di settembre previsto per domani non verrà trasmesso in diretta nella propria area geografica per "rispetto" nei confronti della morte della Regina Elisabetta II.

C'era dunque qualcosa di vero nella strana voce di corridoio che voleva il Nintendo Direct spostato a causa del lutto che ha colpito la famiglia reale britannica. Non si è trattato di uno spostamento di grande impatto, ma comunque una variazione è stata decisa da Nintendo UK per una forma di rispetto all'evento in questione.



Non cambierà molto, a dire il vero: il Nintendo Direct del 13 settembre verrà semplicemente caricato sul canale YouTube di Nintendo in forma integrale una volta che sarà conclusa la trasmissione "in diretta", ovvero a partire dalle ore 17:00 italiane. In sostanza, mentre in tutto il resto del mondo il Nintendo Direct sarà visibile in livestream a partire dalle ore 16:00, nel Regno Unito la trasmissione "live" non è prevista, mentre il tutto sarà visibile come video registrato a partire dalle 17:00.

Non è ben chiaro il senso di tutto questo, con un'iniziativa che sostanzialmente penalizza gli utenti britannici rispetto a tutto il resto del mondo, ma va vista nell'ottica di una sensibilità particolare dell'Inghilterra nei confronti di questa tematica. Come abbiamo riportato, il nuovo Nintendo Direct in Italia è previsto il 13 settembre 2022 alle ore 16:00 e durerà 40 minuti, concentrandosi sui nuovi giochi per Nintendo Switch in arrivo soprattutto nel corso dell'inverno.