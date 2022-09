Assassin's Creed Hexe: ambientazione, periodo storico e indizi estratti dal trailer

Assassin's Creed: Codename Hexe è il nuovo capitolo della serie in sviluppo presso Ubisoft Montreal e ancora piuttosto distante, ma qualche informazione su ambientazione, collocazione storica e altro può essere tratta dal primo teaser trailer pubblicato da Ubisoft, come fatto nel video di Access the Animus.

Come abbiamo visto, Marc-Alexis Cote, executive producer Ubisoft Quebec, ha annunciato Assassin's Creed: Codename Hexe nel corso dell'evento dedicato alla serie all'interno di Ubisoft Forward, presentandolo come un gioco "diverso" dal resto dei capitoli e precisando poi che non sarà un action RPG.

Al di là di questo, tuttavia, non sono molte le informazioni che sono emerse dal teaser trailer, il quale d'altra parte si presentava carico di segreti e rimandi che erano stati accennati anche al momento della presentazione.

Come avevamo supposto subito all'annuncio, il titolo fa riferimento all'ambito della stregoneria e in particolare alla Germania, visto che Hexe è un termine tedesco associato alle streghe.

Questo potrebbe già proporre una collocazione in termini geografici e storici: potrebbe infatti trattarsi del periodo della caccia alle streghe, che ha imperversato nel centro-sud della Germania tra il XV e il XVI secolo, concentrandosi su alcune città in particolare come Alzenau, Fulda, Ellwangen, Mainz arrivando fino a Colonia. Tuttavia, un principale indiziato a luogo principale potrebbe essere Wurzburg, sia perché è stato sede di uno dei più grandi processi per stregoneria tra il 1625 e il 1631, sia perché potrebbe collegarsi all'autore del Libro di Abraham, dal quale sembra siano tratti i segni visibili nel cerchio al di sotto dell'amuleto mostrato nel trailer.

Questi simboli sono legati all'ambito dell'occultismo, ma rappresentano una sorta di alfabeto che può essere decodificato. Come vediamo nel video, si tratta dell'Alfabeto dei Magi, un linguaggio utilizzato nell'occultismo e nella magia, ma che può essere tradotto nel linguaggio standard. Seguendo queste indicazioni la scritta presente nel cerchio dovrebbe tradursi in tedesco come "Lavoriamo nell'oscurità per servire la luce", che è un motto utilizzato dagli Assassini nella serie.

Traducendo anche gli altri segni, che sembrano essere disposti a cerchi concentrici, emerge un altro messaggio che potrebbe essere tradotto con "Mephisto vendita la nostra casa". Insomma, già dal breve teaser trailer emergono una notevole quantità di dettagli, che sembrano puntare tutti verso l'occultismo e la stregoneria, facendo pensare che Assassin's Creed: Codename Hexe potrebbe essere davvero un capitolo diverso dal solito.