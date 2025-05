Assassin's Creed Hexe avrà una storia oscura e una nuova protagonista femminile, per un'indiscrezione

Annunciato nel 2022 con un primo teaser trailer che non mostrava praticamente nulla del gioco al di là del logo e qualche simbologia collegata, Assassin's Creed Hexe in effetti va ad esplorare elementi alquanto oscuri rispetto a quanto visto finora.

Secondo l'utente X Bunny, che in precedenza ha diffuso alcune indiscrezioni su Ubisoft e la serie Assassin's Creed in certi casi rivelatesi corrette, sembra che Assassin's Creed Hexe sia destinato ad avere toni alquanto oscuri, con una storia piuttosto drammatica e una protagonista femminile .

In attesa di conoscere qualcosa di concreto di Assassin's Creed Hexe , ovvero quello che dovrebbe essere il prossimo capitolo maggiore nella celebre serie Ubisoft, qualche dettaglio su storia, protagonista e tono generale arrivano da un leaker considerato piuttosto affidabile per quanto riguarda l'editore in questione.

La caccia alle streghe

Come sappiamo dalle poche informazioni diffuse finora da Ubisoft, Assassin's Creed Hexe è ambientato durante il periodo della caccia alle streghe, e secondo il leaker in questione metterà in scena la storia di una protagonista femminile alla ricerca di vendetta.



Il personaggio principale si chiama Elsa, a quanto pare, e la sua avventura è spinta dalla volontà di vendetta contro coloro che hanno eliminato sua madre, torturata e uccisa proprio durante uno dei processi alle streghe che avevano luogo nel periodo medievale in Europa.

L'idea è che il gioco vada ad esplorare tale oscuro periodo della storia medievale, forse con rappresentazioni anche piuttosto crude dei metodi utilizzati dai tribunali dell'epoca, cercando di fare luce sull'ingiustizia di questi casi.

È possibile però che, come reazione, ci sia effettivamente spazio anche per qualcosa di "magico", o percepibile come tale, come emerge dalla simbologia caratteristica di Hexe, incentrata su rune, segni e rituali arcani che potrebbero caratterizzare profondamente questo nuovo capitolo.

Tempo fa erano emersi dettagli sul possibile anno di uscita di Assassin's Creed Hexe, che potrebbe arrivare nel 2026 posizionandosi come nuovo capitolo maggiore della serie dopo il recente Assassin's Creed Shadows.