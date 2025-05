Elden Ring Nightreign può avere problemi con il matchmaking, FromSoftware segnala una soluzione

Sembra che il grande successo di Elden Ring Nightreign al lancio si porti dietro le inevitabili conseguenze sui server, che appaiono sovraccarichi in questo periodo di lancio e possono portare a difficoltà nel matchmaking in base a quanto riferito anche da FromSoftware, che segnala una soluzione alquanto artigianale al problema.

In un breve messaggio pubblicato attraverso i canali social ufficiali del team, gli sviluppatori hanno riferito il semplice sistema da adottare nel caso in cui si incappi nel problema di impossibilità di effettuare il matchmaking in maniera corretta, sebbene sembri una soluzione temporanea.

In sostanza, al momento viene semplicemente consigliato di riavviare il processo di ricerca della partita, in modo da poter sbloccare la situazione, considerando che in questo modo la questione dovrebbe procedere per il meglio.