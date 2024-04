Assassin's Creed Codename Hexe: i primi dettagli svelano l'anno di uscita e chi sarà protagonista

Le nuove informazioni

Il teaser ufficiale non ha svelato nulla

Stando a quanto riportato da Henderson, Assassin's Creed Codename Hexe sarebbe ancora nel pieno dello sviluppo, con l'uscita che dovrebbe avvenire nel 2026, sulla piattaforma Infinity, di cui non si sa ancora molto.

Dovrebbe trattarsi di un'esperienza più lineare rispetto ai predecessori, con una singola protagonista femminile chiamata Elsa. Manterrà comunque alcuni elementi dell'esplorazione open world, ma più vicini ai primi Assassin's Creed che agli ultimi (Mirage a parte).

Per ora non si sa molto sulle capacità di Elsa, ma stando a quanto visto da Henderson in un video che gli è stato mostrato da una fonte anonima, la donna sarà braccata da soldati tedeschi del sedicesimo secolo. Nel video la si vede possedere un gatto con un incantesimo. Quindi il giocatore prende il controllo del gatto che viene usato per distrarre i soldati facendogli colpire una bottiglia di vetro, che finisce spaccata sul pavimento.

Il gameplay visto da Henderson mostrava un'ambientazione cittadina decisamente dark. Stando alla fonte che ha fornito il filmato, nel gioco dovrebbe esserci un sistema dedicato alla paura, ispirato al DLC Jack lo Squartatore di Assassin's Creed Syndicate. I dettagli sul suo funzionamento sono ignoti, ma visto lo scenario di Assassin's Creed Codename Hexe, il già citato periodo della caccia alle streghe, non è difficile capire che funzione potrebbe avere.