Indika: un trailer ci interroga su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato

Il team di sviluppo Odd Meter ha pubblicato un nuovo trailer dell'avventura horror Indika per mostrarci il conflitto interiore tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato vissuto dalla protagonista. I giocatori PC potranno affrontarlo insieme a lei a partire dal 2 maggio 2024, in quella che si spera sia un'esperienza suggestiva. Le versioni PS5 e Xbox Series X/S usciranno in una data successiva, che dovrebbe cadere sempre dentro maggio (non disperate).

Il video

Indika affronta dei temi davvero importanti

Indika racconta il viaggio di una giovane suora alla scoperta di se stessa, che deve fare chiarezza tra la via che ha scelto e ciò che sente veramente. Insieme a lei c'è il diavolo stesso, che l'accompagnerà per una versione distorta della Russia, mettendo in dubbio le sue certezze e sottoponendola a delle vere e proprie prove, sotto forma di puzzle. Il video, che trovate qui di seguito, sottolinea proprio questo conflitto costante che si vivrà per l'intera avventura.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che per avere più informazioni, potete leggere il nostro provato di Indika, scritto in occasione della pubblicazione della demo su Steamo, in cui vi abbiamo raccontato: "I circa quaranta minuti che abbiamo giocato a Indika ci hanno lasciato con delle ottime sensazioni. Non sembra essere un titolo rivoluzionario, non pare avere chissà quali valori produttivi, ma potrebbe rivelarsi una solida avventura narrativa che affronta di petto un tema importante. Come non desiderare di giocare di più?"