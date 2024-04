Radeon RX 8000: le nuove schede AMD RDNA 4 si fermeranno alle memorie GDDR6?

Se questa decisione venisse confermata andrebbe a rimarcare, ancora una volta, le intenzioni di AMD per le nuove schede basate su architettura RDNA 4: la strategia della casa rossa sembra infatti puntare tutto sul rapporto prezzo/prestazioni , attaccando il mercato sulla fascia bassa e media, senza toccare il segmento alto, dominato dai concorrenti di NVIDIA. I rumor che si sono rincorsi fino a questo momento parlano infatti di due chip, Navi 48 e Navi 44 , il primo con prestazioni simili all'attuale Radeon RX 7900 e il secondo invece che andrà a sostituire le Radeon RX 7800 XT. Insomma, mantenere le memorie GDDR6 potrebbe aiutare AMD a controllare i prezzi.

La voce di corridoio proviene dall'ennesimo tweet di Kepler, insider con un lungo e positivo storico nel campo delle previsioni azzeccate. Stando al leaker, la prossima generazione di GPU targate AMD sarà accompagnata da memorie GDDR6 da 18 Gbps per tutta la gamma , senza quindi nessun passaggio alle nuove e più veloci GDDR6W di Samsung o allo standard GDDR7.

Questione di costi?

La roadmap delle architetture RDNA

La scelta di AMD, oltre alle questioni economiche, potrebbe tirare in ballo direttamente l'architettura RDNA 4: le memorie GDDR6 a 18 Gbps basterebbero infatti a fornire un'ampiezza di banda di buon livello e potrebbero essere una soluzione ideale per la nuova Infinity Cache, in grado di eliminare eventuali "colli di bottiglia".

Sul fronte opposto NVIDIA sembra invece indirizzata sulle più veloci GDDR7, pronte a far decollare la gamma RTX 50 basata su architettura Blackwell