Indika, abbiamo provato la demo un’avventura che interroga la coscienza del giocatore

Il gioco inizia con Indika, una suora con dei forti conflitti interiori, che parla con un uomo con un braccio in cancrena, suo compagno di viaggio per l'intera demo. Sono a terra in mezzo alla neve, caduti per motivi che non ci sono stati raccontati. Gli dice che bisogna amputare se vuole sopravvivere.

Siamo in una versione alternativa della Russia del XIX secolo e, dal breve scambio, capiamo che il tipo è un ex detenuto. Successivamente capiremo anche che lui e la suora non sono proprio dei buoni amici. Comunque sia, i due salgono su di una bicicletta a motore, molto facile da guidare. Intuitivamente seguiamo una traccia lasciata sul soffice manto bianco da chissà chi, probabilmente da un designer premuroso che vuole farci capire dove andare. I due personaggi parlano molto e tentano di spiegarsi su fatti che riguardano il perché sono insieme in quella situazione e su questioni religiose.

Il tema religioso sarà in realtà centrale per tutta la durata della breve demo di Indika, che abbiamo provato per capire se vale la pena attendere la versione finale. Anzi, non c'è da dubitare che l'intera avventura discuterà in qualche modo di religiosità, considerando che stiamo guidando una suora che parla con il demonio, con cui ha frequenti scambi di opinione su questioni come la natura dei peccati e Dio. Ma torniamo in gioco, anche perché non vale la pena di affrontare l'opera di Odd Meter dal punto di vista tematico senza conoscere i risvolti del discorso che tenta di portare avanti.