Valiant Hearts: Coming Home classificato anche per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Continuano gli avvistamenti di indizi sulla possibilità che Valiant Hearts: Coming Home sia in arrivo su altre piattaforme, dopo essere stato lanciato in esclusiva sulle piattaforme mobile: in questo caso, il gioco Ubisoft è comparso nelle versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch sull'ente di classificazione brasiliano.

Si tratta dunque di un altro possibile indizio dopo quello della classificazione in versione PC presso la rating board coreana, che fa assumere consistenza all'idea che Valiant Hearts: Coming Home sia effettivamente in arrivo su altra piattaforme oltre a quelle mobile.

Come è noto, infatti, il seguito di Valiant Hearts: The Great War è uscito finora solo su Android e iOS, in virtù dell'accordo di partnership stretto con Netflix, che ha proposto il titolo in questione in esclusiva all'interno del proprio abbonamento, ma la cosa sembra destinata a cambiare.