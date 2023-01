Valiant Hearts: Coming Home, la recensione di un inaspettato ritorno nella Grande Guerra

In questo senso, risulta ancora un videogioco importante, che potrebbe essere utilizzato per il suo valore educativo grazie anche all'utilizzo dei vari documenti storiografici. La sua impostazione fortemente narrativa lo rende peraltro un titolo perfetto per la distribuzione tramite Netflix , vista la vicinanza anche concettuale ai contenuti della piattaforma di distribuzione, spingendo anche a mettere da parte i classici bilanci sul valore in base al prezzo o alla durata dell'esperienza (a dire il vero piuttosto breve).

E in effetti è stato piacevole ritrovare Freddie, Karl e Anna, rientrare nei loro scampoli di vita fra trincee, bombardamenti, ospedali e momenti di precaria quanto preziosa serenità nella follia della Grande Guerra. È rimasto tutto praticamente invariato dal primo capitolo: lo stile grafico da fumetto, con il disegno in 2D caricaturale ma anche espressivo, la narrazione intrecciata fra i diversi protagonisti, gli innesti documentaristici e anche la struttura di molti degli enigmi presenti.

È piuttosto inaspettato il fatto di trovarci di fronte alla recensione di Valiant Hearts: Coming Home , seguito di quella perla uscita nel 2014 e rimasta nel cuore di chiunque ci abbia giocato all'epoca. Il primo capitolo emerse da un particolare periodo di grazia di Ubisoft, che nel volgere di poco tempo lanciò sul mercato l'affascinante Child of Light e poi proprio Valiant Hearts: The Great War, dimostrando una notevole apertura verso progetti di dimensioni quasi indie ma caratterizzati da splendide idee ed esecuzioni. A dire il vero, l'esperienza originale è stata talmente intensa, ben confezionata e autoconclusiva da far risultare quasi strana l'uscita di un seguito, oltretutto a quasi dieci anni di distanza, ma la prospettiva di una nuova immersione emotiva ai livelli del primo era comunque allettante.

Vite in guerra

Valiant Hearts: Coming Home approfondisce anche la storia degli Harlem Hellfighters attraverso il nuovo personaggio di James

La storia riprende alcuni dei personaggi di The Great War come Freddie, Karl e Anna e ne introduce di nuovi, tra i quali James, arruolato nella fanteria dell'esercito USA e George, un aviatore inglese specializzato nella fotografia aerea. Anche in questo caso gli eventi si snodano lungo i tre anni di fuoco della Prima Guerra Mondiale, tra il 1915 e il 1918, ma raccontando scorci differenti e da altri punti di vista rispetto al primo capitolo. In particolare, spicca l'approfondimento sugli Harlem Hellfighters, la prima unità di fanteria afroamericana appartenente all'"Old 15th" dell'esercito americano, che ha combattuto nella Grande Guerra e ha contribuito ad abbattere alcune barriere razziali sia in USA che altrove, elemento che si innesta come un'ulteriore tematica toccata dalla storia. Ma al di là di questo, Valiant Hearts: Coming Home è un altro racconto che parla dell'impatto che la guerra ha sulle persone, mettendo in scena vite diverse alle prese con atrocità e momenti di relativa normalità, eroismo, sopravvivenza e amicizia, sostanzialmente cercando di rimanere aggrappati alla propria umanità in mezzo al caos.

Il racconto è l'elemento principale di Valiant Hearts: Coming Home e permea ogni aspetto dell'esperienza, nonostante durante le fasi di gioco non vi siano praticamente dialoghi parlati. La narrazione si sviluppa attraverso diversi canali: la voce narrante introduce ogni spezzone di gameplay illustrando gli antefatti che portano alle varie situazioni di gioco, ma durante queste il racconto si svolge soprattutto in forma visiva, come una sorta di libro illustrato in animazione incentrato sulla Grande Guerra.

In Valiant Hearts: Coming Home la narrazione è pervasiva, anche se spesso "muta"

A supporto troviamo poi i soliti documenti con foto reali e testi che raccontano, con precisione storiografica, vari aspetti dell'epoca attraverso la descrizione di oggetti, personaggi, luoghi ed eventi caratteristici. La grafica stilizzata e disegnata a mano in 2D risulta particolarmente espressiva e in grado di raccontare gli orrori della guerra mediando sempre tra momenti oscuri e altri più sereni o malinconici, mentre l'accompagnamento audio con musica al pianoforte e innesti jazz contribuisce perfettamente a completare l'atmosfera (ci sono dei veri e propri minigiochi in stile rhythm game legati ai concerti degli Harlem Hellfighters).