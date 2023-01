DC Universe, James Gunn ha annunciato i film e le serie TV del "primo capitolo"

James Gunn ha pubblicato un video per presentare alcuni dei film e le serie TV che faranno parte del "primo capitolo" del DC Universe che lui e Peter Safran sono stati incaricati di creare, effettuando dunque un completo reboot dell'universo narrativo creato da Zack Snyder.

Dopo aver ufficializzato che Henry Cavill non tornerà nei panni di Superman, decisione che ha mandato parecchi fan su tutte le furie, Gunn ha provveduto a fornire una lista di progetti che prenderanno vita subito dopo i film attualmente in arrivo nei cinema: Shazam: Furia degli Dei, The Flash e Blue Beetle.

Creature Commandos - serie animata

Waller - serie TV

Superman Legacy - film

Lanterns - serie TV

The Authority - film

Paradise Lost - serie TV

Batman: The Brave and The Bold - film

Booster Gold - serie TV

Supergirl: Woman of Tomorrow - film

Swamp Thing - film

A parte il nuovo film di Superman, che ha già una data di uscita nei cinema fissata all'11 luglio 2025, tutti gli altri progetti per il momento non hanno una finestra di lancio. C'è tuttavia già qualche dettaglio, ad esempio sappiamo che la serie Waller vedrà Viola Davis nei panni della protagonista.

Gunn ha inoltre spiegato che Batman: The Brave and The Bold vedrà un Uomo Pipistrello maturo, nella versione in cui è suo figlio Damian a vestire i panni di Robin, e la pellicola fungerà da base di partenza per la nascita della Batfamily ispirandosi alla celebre saga scritta da Grant Morrison.

Protagonisti della serie televisiva Lanterns saranno le Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart, ma a quanto pare vedremo anche altri membri del corpo intergalattico, mentre Paradise Lost racconterà storie ambientate a Themyscira dal sapore simile a Game of Thrones.