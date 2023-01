Twisted Metal: la serie TV potrebbe arrivare nel 2023

Tra le varie produzioni cinematografiche e televisive di Sony PlayStation potrebbe esserci anche la serie TV di Twisted Metal, che da tempo è in produzione e che dovrebbe essere ormai praticamente pronta al lancio.

L'idea che la serie possa essere in arrivo nel corso del 2023 arriva da un tweet di Asad Qizilbash, capo di PlayStation Productions, responsabile dei vari adattamenti delle proprietà intellettuali videoludiche in serie TV e film. In un tweet che è dedicato al film di Gran Turismo, anche questo in arrivo e di cui di recente abbiamo visto il primo teaser trailer, il produttore ha riferito che "PlayStation Productions va in ascensore quest'anno, non potete vedermi, ma anche la mia testa è in fiamme".



Il tweet, piuttosto bizzarro, è seguito da due emoticon con la faccia di un pagliaccio e una fiamma, che sembrano proprio dei chiari rimandi a Sweet Tooth, l'inquietante pagliaccio con la testa in fiamme che è diventato una sorta di simbolo della serie.

Questo fa pensare a un riferimento diretto alla serie TV di Twisted Metal, e il fatto che venga menzionata in una frase che parla delle produzioni di quest'anno fa immaginare che la sua uscita rientri nel 2023. D'altra parte, le riprese su Twisted Metal dovrebbero essere ormai concluse, dunque la maggior parte della produzione dovrebbe essere completa.

Attendiamo dunque ulteriori informazioni sulla serie in questione, che avrà Anthony Mackie come protagonista, oltre a Stephanie Beatriz e Neve Campbell nel cast.