Street Fighter: Duel per iOS e Android, trailer annuncia l'apertura delle pre-registrazioni

Street Fighter: Duel è il nuovo mobile game tratto dalla serie di picchiaduro Capcom, e un trailer ha annunciato l'apertura delle pre-registrtazioni per il gioco sui dispositivi iOS e Android, con tanto di finestra di lancio fissata al mese di febbraio.

A qualche mese di distanza dalla data di uscita di Street Fighter 6, i possessori di smartphone e tablet potranno dunque intrattenersi piacevolmente con Ryu, Ken, Chun-Li e il resto dell'allegra combriccola, ma non nell'ambito di meccaniche picchiaduro come quelle che ben conosciamo.

Pare infatti che Street Fighter: Duel sia un RPG a base di carte, con tutto ciò che ne consegue in termini di elementi free-to-play e monetizzazione. Certo, finché non vedremo il gioco in azione sarà impossibile capire l'uso che gli sviluppatori hanno fatto di questo modello.

Prodotto da Crunchyroll Games, lo spin-off sarà dotato di una campagna single player ma anche di modalità multiplayer competitive. La pre-registrazione consentirà, come sapete, di ricevere un avviso non appena il gioco sarà disponibile al fine di effettuare il download senza attese.