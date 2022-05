Twisted Metal, serie TV: Stephanie Beatriz nel cast della produzione PlayStation

La serie TV di Twisted Metal ottiene un'altra aggiunta importante per quanto riguarda il cast, con l'annuncio di Stephanie Beatriz all'interno della nuova produzione Sony Pictures TV e PlayStation Productions, attualmente in produzione presso Peacock.

Beatriz, conosciuta anche per la serie TV Brooklyn Nine-Nine e per il doppiaggio in Encanto, si aggiunge dunque al variopinto cast di personaggi di Twisted Metal interpretando Quiet, che a quanto pare è "una feroce e cattiva ladra di auto che agisce puramente su istinto", in base alla descrizione fornita.

L'attrice in questione si affianca dunque a Anthony Mackie del Marvel Cinematic Universe, che in Twisted Metal interpreta il protagonista John Doe.

Stephanie Beatriz

In base a quanto emerso finora, gli autori di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick hanno elaborato il soggetto per la creazione della serie, mentre la sceneggiatura è opera di Michael Jonathan Smith, che ha lavorato anche a Cobra Kai.

Secondo le voci di corridoio, ci dovrebbe essere anche un nuovo videogioco di Twisted Metal in sviluppo, che Sony punta a lanciare in corrispondenza con l'uscita della serie TV, in modo da sfruttare il traino di notorietà su diversi fronti contemporaneamente.