PlayStation Showcase o State of Play all'inizio di giugno, per Jeff Grubb

Secondo il noto giornalista/insider Jeff Grubb, c'è la possibilità concreta che Sony abbia in programma un evento di presentazione per l'inizio di giugno, verosimilmente uno State of Play o un PlayStation Showcase, nel caso in cui si tratti di qualcosa di più sostanzioso.

Non c'è nessuna certezza al riguardo e nemmeno una data precisa, ma a quanto pare Grubb ha "sentito" questa informazione da parte di varie fonti che considera potenzialmente affidabili.

"Sto anche sentendo da varie persone che Sony terrà un evento nella prima settimana di giugno", ha riferito il giornalista di Venture Beat all'interno del podcast JB Decides.

"Non posso confermare nulla ma lo sto sentendo da più persone diverse, anche se potrebbe non essere corretto". Dunque ci potrebbe essere un evento di presentazione da parte di Sony nella prima settimana di giugno 2022, cosa che sembrerebbe verosimile, a questo punto, considerando il lungo silenzio in cui si è trincerata la compagna da un po' di tempo a questa parte.

Considerando che si tratta proprio del periodo che solitamente porta con sé parecchi annunci e novità, è possibile che Sony abbia intenzione di svelare qualcosa all'inizio di giugno, forse rientrando all'interno della Summer Game Fest di quest'anno.

Considerando che Microsoft ha già annunciato il suo Xbox & Bethesda Showcase per il 12 giugno, si tratterebbe un po' di un ritorno alle tradizioni dell'E3, considerando la vicinanza tra le due conferenze, anche se ovviamente si attendono eventuali conferme sulla questione.