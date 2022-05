Halo Infinite si aggiorna con l'update del 13 maggio, ecco cosa cambia

Halo Infinite ha ottenuto oggi un nuovo aggiornamento con l'update del 13 maggio, che si presenta come una patch minore intesa soprattutto a bilanciare alcuni aspetti del multiplayer e caratteristiche del gameplay, senza portare novità dal punto di vista dei contenuti.

Tra le correzioni si segnala quella riferita alle armi che si "inceppano", un problema che è emerso con l'uscita della Stagione 2: Lone Wolves e che dovrebbe essere corretto attraverso un rollback parziale su alcuni aspetti della gestione di queste. Era un problema che emergeva in certi casi ma segnalato da diversi utenti e che dovrebbe essere stato sistemato.



Altri cambiamenti riguardano la reintroduzione di alcuni salti particolari, definiti "skill jump": questi sono salti considerati fuori dalla normale esplorazione della mappa e al limite con i glitch. Di fatto, sfruttando alcune conformazioni particolari dello scenario, i giocatori riuscivano a raggiungere alcune zone normalmente inaccessibili di alcune mappe.

Con la Stagione 2 queste possibilità erano state rimosse, ma davanti alle proteste gli sviluppatori hanno deciso di reimmettere la possibilità di questi skill jump, in particolare in Life Fire, Bazar, Aquarius e Streets, come riportato nelle note della patch.

Anche il "tank gun" è tornato in azione, consentendo così di utilizzare tale soluzione per lo speedrun della Campagna. Infine, diverse correzioni in termini di stabilità e bilanciamenti vari sono stati effettuati su vari aspetti del gioco, come potete leggere a questo indirizzo.