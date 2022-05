Halo Infinite: Stagione 2, quando parte Lone Wolves? Data e orario di lancio

Halo Infinite ottiene oggi la sua Stagione 2, con l'avvio previsto per il 3 maggio 2022 di Lone Wolves, la nuova fase del multiplayer del gioco 343 Industries che inizierà dunque stasera, per la precisione alle ore 20:00 italiane.

Come riferito in precedenza, la Stagione 2: Lone Wolves del multiplayer di Halo Infinite inizierà il 3 maggio ma l'inizio effettivo è previsto soltanto nella serata di oggi, precisamente ai seguenti orari, in base all'area geografica:

UK: 7pm (BST)

Europa: 8pm (CEST)

East Coast US: 2pm (EDT)

West Coast US: 11am (PDT)

Ovviamente ci sarà un periodo di manutenzione lato server per il lancio della nuova stagione, con Halo Infinite che dovrebbe rimanere offline per circa un'ora prima dell'avvio della nuova stagione.

C'è la possibilità che questa interruzione possa protrarsi, ma comunque non dovrebbe allungarsi più di tanto nel corso della giornata del 3 maggio.

Come riferito dalle varie presentazioni avvenute nei giorni scorsi, Halo Infinite Stagione 2: Lone Wolves porta con sé nuovi elementi narrativi, con una stagione incentrata sulla figura degli Spartan Lone Wolves, le due nuove mappe Catalyst e Breaker, la prima per l'Arena e la seconda per il Big Team Battle, e le nuove modalità Last Spartan Standing, Land Grab e King of the Hill.

Oltre a questi elementi, sono previsti anche nuovi oggetti e decorazioni, vari elementi cosmetici all'interno del Battle Pass e varie altre caratteristiche. 343 Industries ha riferito in precedenza che anche la Stagione 2 si protrarrà per 6 mesi, con la Campagna Cooperativa prevista arrivare tra fine estate e autunno e la Forgia con l'arrivo della Stagione 3.