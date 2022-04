Halo Infinite: Forgia e cooperativa rimandate ancora, la Stagione 2 durerà 6 mesi

Il multiplayer di Halo Infinite fa ancora discutere, alla luce di un aggiornamento condiviso da 343 Industries per illustrare la roadmap del gioco. Il team ha infatti rimandato di nuovo il lancio della Forgia e della modalità cooperativa, e ha peraltro deciso di far durare la Stagione 2 sei mesi anziché i precedentemente annunciati tre.

Superato da The Master Chief Collection come quantità di giocatori su Steam, Halo Infinite è partito molto bene ma poi si è un po' arenato a causa di una programmazione evidentemente deficitaria sul fronte dei contenuti, dovuta da un parte alle difficoltà legate allo smart working, dall'altra per forza di cose alla mancanza di esperienza con i live service.

343 Industries ha ribadito nel proprio update che stanno cercando di organizzare il lavoro nel rispetto della salute del team, e questo è un punto su cui non è possibile scendere a compromessi, ma c'è da dire che gli utenti stanno perdendo la pazienza o si sono già rassegnati: nulla che non sia possibile riportare sui binari, tuttavia al momento le cose stanno così.

Halo Infinite, la roadmap della Stagione 2

La Stagione 2 di Halo Infinite partirà dunque il 3 maggio e durerà sei mesi, concludendosi il 7 novembre per lasciare spazio alla terza stagione. Troveremo due nuove mappe e tre nuove modalità, fra cui il battle royale Last Spartan Standing, rivelata per errore qualche settimana fa.

Per quanto riguarda Forgia, modalità cooperativa e la possibilità di rigiocare le missioni della campagna, si tratta di contenuti previsti rispettivamente per settembre e agosto.