Halo Infinite: modalità battle royale in arrivo, visibile con il gioco offline

Halo Infinite potrebbe ricevere a breve una modalità Battle Royale denominata Last Spartan Standing: è possibile vederla descritta all'interno di una notizia facendo partire il gioco in offline mode.

Alcuni giorni fa 343 Industries ha detto di essere consapevole che i giocatori di Halo Infinite hanno perso la pazienza di fronte alla mancanza di stimoli e novità di una progressione molto lenta, e questa feature sembrerebbe porsi come una risposta a tali esigenze.

Come si può leggere negli screenshot qui sotto, la descrizione di Last Spartan Standing recita: "Ogni Spartan per sé! Potenzia il tuo equipaggiamento guadagnando punti per rimanere l'ultimo Spartan ancora in piedi!"

Al momento purtroppo non ci sono ulteriori dettagli: la presenza di questi riferimenti suggerisce un debutto imminente per la modalità battle royale, ma bisognerà attendere un annuncio ufficiale da parte di 343 Industries per sapere esattamente quando tale opzione diventerà disponibile.

Nel frattempo gli sviluppatori hanno messo in conto anche l'arrivo di contenuti ispirati alla serie TV di Halo, che ha suscitato finora reazioni contrastanti.