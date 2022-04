Halo Infinite: 343 Industries si rende conto che i giocatori hanno perso la pazienza

Il community director Brian Jarrard di 343 Industries ha ammesso, intervenendo su Twitter, che i giocatori di Halo Infinite hanno perso la pazienza a questo punto, data la lentezza con cui il gioco sta progredendo dopo il lancio.

Accolto con entusiasmo grazie all'ottimo gameplay che lo contraddistingue, in particolare per quanto riguarda il multiplayer, Halo Infinite ha ricevuto subito delle critiche per il sistema di progressione eccessivamente lento.

Dopo qualche aggiustamento che ha alquanto migliorato la situazione, le critiche si sono poi spostate sulla lentezza con cui arrivano non solo i contenuti ma anche le informazioni sulle novità in arrivo e Jarrard si rende conto che la situazione è difficile per gli utenti, come anche per gli sviluppatori.

Che la Stagione 2 sarebbe arrivata solo dopo 6 mesi dal lancio era cosa nota fin da prima dell'uscita di Halo Infinite, ma nel frattempo anche l'update di mezza stagione ha portato poche novità effettive, considerando che le mappe e le modalità di gioco continuano a non essere moltissime nella rotazione standard.

"Ci sono sicuramente un sacco di sfide e limitazioni", ha spiegato Jarrad, "Certamente non siamo felici di non essere in grado di corrispondere alle aspettative della community, è una situazione difficile che richiede del tempo al team". In ogni caso, la Stagione 2 è in arrivo e dovrebbe portare delle grosse novità, di cui abbiamo già visto i primi dettagli nelle scorse settimane.

"Al momento il focus è tutto sulla Stagione 2 e avremo altre informazioni in arrivo nelle prossime settimane", ha spiegato Jarrard, che per il resto ha ammesso sinceramente di comprendere la situazione dei giocatori: "Capiamo che la community sia semplicemente spazientita e francamente credo che sia una cosa comprensibile. Abbiamo solo bisogno di un po' di tempo per mettere insieme le informazioni e poter quindi fornire tutti i dettagli che possiamo condividere il prima possibile".

In particolare, si attendono notizie per quanto riguarda anche la modalità cooperativa e la modalità Forgia, due elementi particolarmente attesi dalla community di Halo.