Halo Infinite, Campagna Co-op e Forgia: uscita tra stagione 2 e 3, ancora lontane

Nell'aggiornamento su Halo Waypoint, arrivano informazioni anche sulla Campagna Co-op e la Forgia di Halo Infinite, che sono ancora in lavorazione e si faranno attendere ancora un bel po', a quanto pare, con uscita sfalsata tra le due caratteristiche posizionate tra le stagioni 2 e 3.

I test sulla Campagna Co-op continuano ed è destinata a offrire il multiplayer cooperativo a due giocatori online e offline con split-screen, ma 343 Industries riferisce di avere bisogno ancora di tempo per fare in modo che il tutto arrivi perfettamente funzionante su tutte le console Xbox, cosa che presenta alcune difficoltà all'interno della struttura aperta del gioco.

Tutto questo per dire che la modalità Co-op non sarà disponibile all'inizio della Stagione 2, il 3 maggio 2022.

Halo Infinite, una delle nuove mappe in arrivo

L'obiettivo è rilasciare tale modalità comunque all'interno della Stagione 2, dunque nel corso delle settimane o mesi successivi alla partenza di questa all'inizio di maggio, ma non sarà disponibile subito al lancio della nuova stagione.

Proseguono anche i lavori sulla Forgia, ma questa sembra essere ancora più distante nel tempo: stiamo già effettuando delle prove in flight con alcuni giocatori, selezionati all'interno della community di creatori di contenuti più attivi in questo ambito, ma si tratta di test ancora molto ristretti, che dovranno continuare ancora per un po'.

La Forgia si presenta come un elemento molto complesso, dotato di strumenti che dovrebbero consentire una personalizzazione estrema dell'esperienza di gioco e c'è dunque bisogno di una lunga fase di testing, cosa che porterà la sua uscita probabilmente nella Stagione 3. Quest'ultima, peraltro, è già in lavorazione con una serie di nuove iniziative collegate che verranno annunciate però solo in seguito.

Proprio in queste ore abbiamo visto data d'uscita, titolo, mappe e modalità sulla Stagione 2: Lone Wolves di Halo Infinite, che arriverà il 3 maggio. Nei giorni scorsi avevamo visto anche come l'aggiornamento del 24 febbraio avesse sistemato un po' di cose.