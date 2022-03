Cosa giocherete questo weekend? La settimana se n'è andata velocemente, siamo di nuovo all'atteso weekend e in questi 5 e 6 marzo 2022 abbiamo a disposizione altre uscite molto interessanti, proseguendo il trend che vede praticamente un'uscita di rilievo ogni settimana, o anche di più. Tra nuovi giochi e l'immancabile backlog da smaltire in vista di altre grosse novità in arrivo, a quali giochi vi dedicherete in questo fine settimana?

La new entry di maggior rilievo in questa settimana è sicuramente Gran Turismo 7, che prosegue il periodo d'oro delle uscite in casa PlayStation, con un nuovo capitolo della storica serie automobilistica che sembra proprio tornato ai vecchi fasti.

Gran Turismo 7, un'immagine del gioco

Gli utenti PS5 e PS4 hanno probabilmente il loro candidato principale da scegliere per questo fine settimana, visto che il nuovo gioco di Polyphony Digital sembra rappresentare la realizzazione di quello che i grandi fan chiedevano da tempo, come dimostrato anche nella nostra recensione di Gran Turismo 7, al netto di qualche polemica già emersa sulla microtransazioni.

Rimanendo in ambito PS5 e PS4, ma con l'aggiunta del PC, è uscito proprio nelle ore scorse anche Babylon's Fall, il nuovo gioco online di PlatinumGames, anche se quest'ultimo non sembra destinato a ricevere proprio un'accoglienza calorosa, come hanno dimostrato anche i primi voti internazionali. In ogni caso, si tratta di una scelta interessante e gli sviluppatori di certo non passano inosservati.

Su Nintendo Switch è uscito l'ottimo Triangle Strategy, che porta un'altra dose di RPG strategico classico sulla console Nintendo, in una nuova produzione veramente riuscita, seguendo lo stile "2D-HD" sperimentato con Octopath Traveler e applicato qui a un gioco che segue gli stilemi dello strategico nipponico.

Triangle Strategy, un'immagine che mostra il particolare e affascinante stile grafico adottato

Per gli appassionati del genere sembra proprio una scelta obbligata, come dimostrato anche dalla nostra recensione di Triangle Strategy.

Tra i multipiattaforma ricordiamo l'uscita di Elex 2, action RPG di stampo piuttosto classico che ricorda produzioni storiche in questo ambito, così come Shadow Warrior 3 che ci riporta all'action shooter in prima persona d'altri tempi. Tra le esperienze più particolari ci sono anche FAR: Changing Tides, Little Orpheus e Conan Chop Chop, mentre immaginiamo che siano ancora in pochi i fortunati possessori di Steam Desk che potranno godersi Aperture Desk Job.

In ogni caso, sospettiamo che gran parte degli utenti presteranno forse ancora poca attenzione alle uscite di questa settimana, probabilmente ancora profondamente immersi in Elden Ring.