Pokémon Scarlatto e Violetto: la cattura dei Pokémon sarà tradizionale, non come Arceus?

Pokémon Scarlatto e Violetto sono stati presentati in maniera ufficiale ma diversi dettagli non sono ancora noti, tuttavia sembra che un elemento fondamentale della meccanica del gioco, ovvero la cattura dei Pokémon, possa essere stata parzialmente svelata da quanto mostrato finora e potrebbe rappresentare un ritorno allo stile tradizionale, dunque diverso da Arceus.

In particolare, molti appassionati fanno riferimento a quanto visibile nel trailer di presentazione di Pokémon Scarlatto e Violetto e nel breve testo a corredo del sito ufficiale dei nuovi giochi, che sembra contenere un veloce riferimento alla meccanica di cattura e la sua vicinanza allo stile classico della serie.

"Città e natura si fondono in un mondo senza confini. Potrai osservare i Pokémon di questa regione in ogni dove: cieli, mari, foreste, strade e non solo! Potrai rivivere l'essenza dei giochi della serie Pokémon, affrontando i Pokémon selvatici nelle lotte per poi catturarli, ma in un'avventura open world adatta ai giocatori di qualsiasi età.​"

Pokémon Scarlatto e Violetto, uno screenshot che sembra presentare il combattimento

Questo testo, presente sul sito ufficiale di Pokémon Scarlatto e Violetto, oltre a un'immagine di quello che pare un combattimento contro un Larvitar, sembrano riferire un ritorno alla meccanica tradizione della cattura, attraverso il combattimento.

Vari fan stanno discutendo la questione su Reddit, con l'idea comune che Pokémon Scarlatto e Violetto rappresenti un ritorno ai combattimenti standard. La cosa non stupisce più di tanto, ma non era scontata: Leggende Pokémon Arceus presenta un sistema diverso, che consente di catturare Pokémon anche semplicemente lanciando le Pokéball sulle creature che si incontrano in giro nel mondo.

I nuovi capitoli, essendo parte della serie standard, dovrebbero invece tornare al sistema tradizionale, che prevede un combattimento per indebolire le creature prima di poter tentare la cattura. Per il resto, abbiamo visto che la grafica è migliorata secondo un confronto con Spada e Scudo.