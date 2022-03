EDENS ZERO Pocket Galaxy, la recensione del videogioco basato sul manga di Hiro Mashima

La trasposizione nella forma di un mobile game potrebbe apparire forse riduttiva rispetto al mercato delle console, ma Konami la pensa evidentemente in maniera diversa e infatti è possibile percepire fin dalle prime battute il valore produttivo di un titolo dai risvolti tradizionali, ma decisamente ambizioso: ve ne parliamo nella recensione di EDENS ZERO Pocket Galaxy .

Annunciato ufficialmente al Tokyo Game Show 2020, EDENS ZERO Pocket Galaxy è il videogioco dedicato a uno dei manga di maggior successo fra le opere emergenti, creato da Hiro Mashima a partire dal 2018, composto al momento da diciannove volumetti (la pubblicazione è ancora in corso) ma già diventato una serie animata che è possibile guardare anche in Italia su Netflix.

Storia

EDENS ZERO Pocket Galaxy, Rebecca e Shiki durante un dialogo

La storia di EDENS ZERO Pocket Galaxy riprende quella del manga e dell'anime, raccontandoci del misterioso pianeta Granbell e della popolazione di automi che lo abita: si tratta di un luogo nato come una sorta di parco tematico ma abbandonato nel corso del tempo. Un giorno la graziosa b-cuber (una sorta di variazione cosmica degli youtuber) Rebecca Bluegarden lo visita insieme al suo gatto robotico, Happy, ed è lì che comincia l'avventura.

Fra gli androidi del pianeta c'è infatti anche un misterioso ragazzo, Shiki Granbell: un incrocio fra Goku e Rufy che non ha mai incontrato altri esseri umani e che è stato allevato dal Grande Re Demone Ziggy, un potente robot che però ha smesso di funzionare da diversi anni, lasciandogli in dote il potere dell'Ether Gear della Gravità e spronandolo a visitare nuovi mondi per farsi degli amici.

Alla vista di Rebecca, gli androidi di Granbell fingono un'insurrezione per fare in modo che Shiki parta insieme alla b-cuber e compia così il proprio destino, visto che in realtà il ragazzo non è nato in quel luogo bensì molto lontano da lì. Registratosi nella gilda degli avventurieri e diventato il capitano della nave Edens Zero insieme ad alcuni nuovi compagni di viaggio, Shiki si pone l'obiettivo d'incontrare la Madre: un'entità cosmica che nessuno è mai riuscito a raggiungere.

Per quanto inevitabilmente derivativa in alcuni frangenti, la trama di EDENS ZERO Pocket Galaxy si lascia seguire in maniera molto piacevole grazie all'ormai collaudatissima caratterizzazione dei personaggi di stampo nipponico, che nel giro delle prime missioni vede la coppia iniziale confrontarsi con nuovi comprimari che si uniranno alla squadra, come ad esempio Weisz Steiner, la robottina Pino, la ginoide Witch Regret e la guerriera Homura Kogetsu.