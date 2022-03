Pokémon Scarlatto e Violetto: la grafica è migliorata secondo un confronto con Spada e Scudo

Nintendo e Game Freak hanno da poco annunciato Pokémon Scarlatto e Violetto, i nuovi capitoli della serie Pokémon che introdurranno nuove creature. Ne includeranno ovviamente anche di vecchie e i fan hanno sfruttato il poco già mostrato per fare un confronto. Secondo una primissima analisi, la grafica è migliorata rispetto a Pokémon Spada e Scudo.

Come condiviso su Reddit dall'utente Minnale101, Game Freak sembra aver dato una svecchiata alle texture di alcune creature che faranno la propria comparsa in Pokémon Scarlatto e Violetto. Il confronto ci mostra Magnemite, Stonjourner e Lucario.

Il confronto tra le versioni Scarlatto/Violetto e Spada/Scudo di Magnemite, Stonjourner e Lucario

I primi due Pokémon hanno texture nettamente diverse, con uno stile più realistico, sia per quanto riguarda i riflessi del metallo di Magnemite che i dettagli del corpo roccioso di Stonjourner. Lucario, invece, sembra disporre di un modello poligonale più complesso, o perlomeno diverso rispetto a quello di Spada e Scudo. Ovviamente, si tratta di un confronto preliminare e parliamo di una versione non definitiva di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Va inoltre sottolineato che il cambiamento delle texture di Pokémon Scarlatto e Violetto non è unicamente legato alla qualità, ma all'apparenza anche a un cambio stilistico, più vicino al realismo rispetto ai modelli di Pokémon Spada e Scudo.

Per ora è troppo presto per dare veri giudizi, ma per certo sarà interessante vedere di più in futuro. Pokémon Scarlatto e Violetto sono in arrivo nel 2022, quindi nell'arco di alcuni mesi (a giugno?) è credibile che Nintendo mostri qualcosa di nuovo.

Rimanendo in tema di confronti, un riferimento a Pokémon Scarlatto e Violetto è stato scovato in Spada e Scudo. Ecco l'immagine.