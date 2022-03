Pokémon Scarlatto e Violetto: riferimento al gioco scovato in Spada e Scudo? Ecco l'immagine

Spada e Scudo, il riferimento a Pokémon Scarlatto e Violetto

Nintendo e Game Freak hanno da poco annunciato Pokémon Scarlatto e Violetto, che introdurranno la nuova generazione della saga di mostriciattoli tascabili. Secondo un'ipotesi, però, Game Freak potrebbe aver inserito un riferimento ai due nuovi capitoli sin da Pokémon Spada e Scudo nel 2019.

Come potete vedere nell'immagine a inizio notizia, in un'area di Hotel Ionia di Spada e Scudo è presente una stanza nella quale non è possibile entrare. Se guardate attentamente, noterete che il muro è decorato con della carta da parati sulla quale sono rappresentate delle arance e dell'uva. Potrebbe sembrare un design casuale, ma in realtà ora sappiamo che sono i simboli di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Come riportato nel tweet di Centro Pokémon e come potete vedere nell'immagine qui sotto, nel trailer ufficiale di Pokémon Scarlatto e Violetto sono presenti due stemmi che rappresentano proprio un'arancia e un grappolo d'uva. Inoltre, i due frutti sono presenti all'interno di una coppa. Per chiudere, gli artwork dei protagonisti dei nuovi giochi di Game Freak indossano sia un set arancio che uno viola, richiamando così i frutti.

Pokémon Scarlatto e Violetto: i riferimenti all'arancia e all'uva

Ovviamente si tratta di una speculazione, ma il ragionamento pare sensato. Tra le altre indiscrezioni legate a Pokémon Scarlatto e Violetto troviamo anche il fatto che potrebbero non contenere il Pokédex nazionale completo.