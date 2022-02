Pokémon Scarlatto e Violetto potrebbero non contenere il Pokédex nazionale completo

Pokémon Scarlatto e Violetto sono stati annunciati ieri attraverso il Pokémon Direct ufficiale ma non abbiamo ancora molte informazioni sulle creature presenti nei nuovi giochi, al di là di quanto abbiamo visto nel trailer, ma sembra che non sia previsto, al suo interno, il Pokédex nazionale completo.

Si tratterebbe di una decisione in linea con quanto fatto anche in Pokémon Spada e Scudo, che a sua volta presentava il Pokédex regionale di Galar e la possibilità di importare alcuni Pokémon da altri capitoli, ma non la presenza del Pokédex completo con la possibilità di catturare proprio tutte le creature in assoluto.

Pokémon Scarlatto e Violetto, un'immagine dei giochi

Allo stesso modo, in base a quanto ricostruito da Serebii, che è sempre fonte piuttosto affidabile anche per quanto riguarda le speculazioni su Pokémon, sembra che anche Pokémon Scarlatto e Violetto puntino a una soluzione del genere, con il Pokédex che sarà concentrato esclusivamente sulla regione in cui è ambientato il gioco.

Per la precisione, secondo quanto riferito dagli esperti del sito in questione, alcune avvertenze sull'uso dell'app Pokémon Home, che serve per stoccare e trasferire eventualmente i Pokémon di una propria collezione da un gioco a un altro, sembra che prevedano un utilizzo limitato di questa.

In particolare, si parla della possibilità di trasferire in Pokémon Scarlatto e Violetto (e da questi ultimi) solo quei Pokémon che sono disponibili nel gioco, precisazione che fa capire come non sia prevista la presenza del Pokédex completo all'interno dei nuovi capitoli.

Già all'epoca di Pokémon Spada e Scudo, Game Freak aveva giustificato la decisione con l'impossibilità di bilanciare al meglio il gioco tenendo conto di oltre 800.000 tipologie di Pokémon presenti e una scelta del genere è altamente probabile anche per i nuovi capitoli in arrivo.