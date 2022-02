Jurassic World Evolution 2: Camp Cretaceous Pack in arrivo, dalla serie Netflix

Jurassic World Evolution 2 sta per espandersi ulteriormente con l'arrivo di un nuovo DLC, intitolato Camp Cretaceous Dinosaur Pack, ispirato alla serie animata di Universal Pictures Dreamworks, pubblicata in Italia su Netflix.

Il pacchetto Camp Cretaceous Dinosaur Pack sarà disponibile dall'8 marzo 2022 per Jurassic World Evolution 2 al prezzo di 9,99 euro su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, introducendo una nuova serie di specie preistoriche all'interno del catalogo interno del gioco e aprendo dunque nuove possibilità anche in termini di gameplay.

Per la precisione, si tratta di due nuovi dinosauri, due nuove varianti di specie già esistenti e 8 skin, tutti elementi legati alla serie animata Camp Cretaceous. All'interno troviamo una delle prime creazioni ibride del Dr. Henry Wu, gli Scorpios Rex, dei carnivori decisamente temibili e conosciuti per la loro aggressività.

L'altro nuovo dinosauro è il Monolophosaurus, un altro carnivoro di medie dimensioni proveniente dalla metà del giurassico e caratterizzato anche questo da zanne e artigli decisamente inquietanti. Per quanto riguarda le varianti, troviamo due erbivori presenti nella serie Netflix: il pacifico Ouranosaurus e il Kentrosaurus.

Ad accompagnare queste nuove creature ci sono 8 skin per dinosauri: Bumpy l'Ankylosaurus, Toro il Carnotaurus, Big Eatie il Tyrannosaurus rex e il trio di Baryonyx Grim, Limbo e Chaos. A questi si aggiungono inoltre due skin fosforescenti ispirate al Parasaurolophus Lux. Il DLC in questione arriva insieme a una update gratuito che aggiunge alcune nuove caratteristiche e migliora qualcosa sul gioco in questione.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Jurassic World Evolution 2, gioco che nel frattempo ha venduto circa un milione di copie.