Jurassic World Evolution 2, vendite per quasi un milione di copie

Jurassic World Evolution 2 ha totalizzato vendite per quasi un milione di copie: lo ha annunciato Frontier Developments nel documento relativo ai risultati finanziari della prima metà dell'anno fiscale 2022.

Accolto con voti positivi dalla stampa internazionale, Jurassic World Evolution 2 ha convinto grazie alla grande quantità di contenuti, alle novità introdotte rispetto al primo episodio e a un ottimo comparto tecnico.

Non è tuttavia andata ugualmente bene agli altri prodotti del team di sviluppo, ad esempio Elite: Dangerous ha fatto cilecca con l'ultima espansione, Odyssey, lanciata lo scorso maggio: il pacchetto non è stato in grado di entusiasmare l'utenza.

L'azienda si sta muovendo con successo anche nel campo delle produzioni, con quattro giochi in arrivo nel corso del 2022 che includono FAR: Changing Tides, disponibile su Xbox Game Pass dal day one, nonché Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters.

Per il futuro si guarda con fiducia all'uscita di Jurassic World: Il Dominio, di cui abbiamo visto il prologo ufficiale qualche settimana fa, che potrà spingere ulteriormente le vendite dello strategico a base di dinosauri, a Planet Zoo e al manageriale dedicato al mondo della Formula 1.

Lo strategico basato su Warhammer: Age of Sigmar è invece stato rinviato all'anno fiscale 2024 al fine di migliorare la qualità e la durata dell'esperienza, evidentemente ritenute insufficienti in questo momento.