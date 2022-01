Super Smash Bros Ultimate: Evil Ryu arriva per il 35° anniversario di Street Fighter

Anche Super Smash Bros Ultimate celebra a modo suo il 35° anniversario di Street Fighter, inserendo nel roster un altro personaggio: Evil Ryu, ovvero una variante di Ryu tratta dalla serie di picchiaduro che verrà introdotta come spirito all'interno del gioco per Nintendo Switch.

Evil Ryu sarà dunque presente in Super Smash Bros Ultimate a partire dal 14 gennaio e rappresenta un evento piuttosto sorprendente, considerando che il supporto con l'aggiunta di contenuti a Super Smash Bros Ultimate si è chiuso ufficialmente l'arrivo di Sora da Kingdom Hearts come ultimo combattente del roster, salvo ovviamente gli update tecnici di mantenimento del gioco.



A sorpresa, arriverà invece anche Evil Ryu come spirito aggiuntivo nel gioco, che non era mai comparso in precedenza, dunque di fatto rappresenta un contenuto nuovo e inedito per il titolo su Nintendo Switch, che in questo modo celebra veramente in maniera particolare il 35° anniversario di Street Fighter.

La ricorrenza è stata annunciata in questi giorni anche da parte della stessa Capcom, con il logo ufficiale dell'evento e anche un prossimo gioco della serie che verrà svelato nel corso del 2022, che potrebbe essere Street Fighter VI, considerando come il quinto capitolo abbia ormai esaurito la sua corsa.